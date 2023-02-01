Тела двух мужчин найдены в Лянкяране

В Лянкяране в жилом доме обнаружен труп мужчины.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, труп обнаружен вечером местными жителями в селе Вильван.

При осмотре места происшествия правоохранительные органы установили, что труп принадлежит Исмихану Мехкеме оглу Азимову.

Отметим, что умерший несколько лет жил в одиночестве.

Причина смерти в настоящее время расследуется.

Напомним, что аналогичный случай был зафиксирован сегодня в Лянкяране по адресу проспект Гейдара Алиева, д. 4, дом 11.

Вугар Эльдар оглу Новрузов, 1973 года рождения, был обнаружен мертвым в своем доме по указанному адресу.

По обоим фактам проводится расследование.