https://news.day.az/society/1533628.html Тела двух мужчин найдены в Лянкяране
Тела двух мужчин найдены в Лянкяране
В Лянкяране в жилом доме обнаружен труп мужчины.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, труп обнаружен вечером местными жителями в селе Вильван.
При осмотре места происшествия правоохранительные органы установили, что труп принадлежит Исмихану Мехкеме оглу Азимову.
Отметим, что умерший несколько лет жил в одиночестве.
Причина смерти в настоящее время расследуется.
Напомним, что аналогичный случай был зафиксирован сегодня в Лянкяране по адресу проспект Гейдара Алиева, д. 4, дом 11.
Вугар Эльдар оглу Новрузов, 1973 года рождения, был обнаружен мертвым в своем доме по указанному адресу.
По обоим фактам проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре