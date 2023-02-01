В Баку товарный поезд насмерть сбил жителя Локбатана.

Об этом Day.Az сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

В сообщении сказано, что во время движения поезда, принадлежащего ЗАО, на 32-м километре ветки Абшерон-Пута на пути внезапно выбежал житель поселка Локбатан Джавадов Заур Агабаба оглу, 1981 года рождения.

Машинист применил экстренное торможение, однако спасти жизнь мужчине не удалось.

В настоящее время на месте происшествия находятся представители АЖД вместе с соответствующими правоохранительными органами. Инцидент расследуется.