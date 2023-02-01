https://news.day.az/society/1533994.html Товарный поезд насмерть сбил жителя Локбатана
Товарный поезд насмерть сбил жителя Локбатана
В Баку товарный поезд насмерть сбил жителя Локбатана.
Об этом Day.Az сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
В сообщении сказано, что во время движения поезда, принадлежащего ЗАО, на 32-м километре ветки Абшерон-Пута на пути внезапно выбежал житель поселка Локбатан Джавадов Заур Агабаба оглу, 1981 года рождения.
Машинист применил экстренное торможение, однако спасти жизнь мужчине не удалось.
В настоящее время на месте происшествия находятся представители АЖД вместе с соответствующими правоохранительными органами. Инцидент расследуется.
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