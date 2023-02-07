Азербайджанцы и в ночные часы продолжают собирать гумпомощь для Турции

Сбор гуманитарной помощи азербайджанцами для Турции продолжается и в ночные часы.

Как передает Day.Az, азербайджанцы продолжают собирать гумпомощь пострадавшим от землетрясения в Турции.

Сбор гумпомощи организован в мебельном магазине Doğtaş по адресу: г. Баку, пр. Бабека 27.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.