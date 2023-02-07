https://news.day.az/society/1535970.html Азербайджанцы и в ночные часы продолжают собирать гумпомощь для Турции - ФОТО - ВИДЕО
Азербайджанцы и в ночные часы продолжают собирать гумпомощь для Турции - ФОТО - ВИДЕО
Сбор гуманитарной помощи азербайджанцами для Турции продолжается и в ночные часы.
Как передает Day.Az, азербайджанцы продолжают собирать гумпомощь пострадавшим от землетрясения в Турции.
Сбор гумпомощи организован в мебельном магазине Doğtaş по адресу: г. Баку, пр. Бабека 27.
Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.
Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.
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