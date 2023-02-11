Крупное ДТП в Сиязане

В ДТП, произошедшем сегодня в Сиязанском районе, погибли 4 человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в дорожно-транспортном происшествии погибли 16-летний Нихат Аббасов, Реван Аббасов, 17-летний Агшин Мамедли и 31-летний Ниджат Мамедов.

Еще один человек, пострадавший в ДТП, продолжает лечение в Сиязанском региональном диагностическим центре.

Расследование по факту продолжается.