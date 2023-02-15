Названа причина ножевого ранения полицейского в Гяндже

Стала известна причина ножевого ранения полицейского в Гяндже.

Как сообщил Day.Az лавный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД Эшгин Гасымов, в Гяндже полицейский по неосторожности упал в своем доме, в результате чего получил легкую травму ноги.

После оказания первой медико-санитарной помощи он был выписан домой.