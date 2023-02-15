https://news.day.az/society/1538168.html Названа причина ножевого ранения полицейского в Гяндже
Названа причина ножевого ранения полицейского в Гяндже
Стала известна причина ножевого ранения полицейского в Гяндже.
Как сообщил Day.Az лавный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД Эшгин Гасымов, в Гяндже полицейский по неосторожности упал в своем доме, в результате чего получил легкую травму ноги.
После оказания первой медико-санитарной помощи он был выписан домой.
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