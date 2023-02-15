https://news.day.az/society/1538464.html Теле- и радиоканалы Азербайджана и Турции проводят совместный эфир в помощь пострадавшим от землетрясения
Теле- и радиоканалы Азербайджана и Турции проводят совместный эфир в помощь пострадавшим от землетрясения
Начался совместный эфир теле- и радиоканалов Азербайджана и Турции в рамках кампании помощи пострадавшим от землетрясения.
Как передает в среду Day.Az, совместный эфир организован в рамках кампании помощи "Турция, единое сердце".
В совместном эфире участвуют около 200 цифровых, местных, региональных, национальных и международных телеканалов и 500 радиоканалов.
Собранные в рамках кампании средства будут перечислены на счета AFAD и Общества Красного Полумесяца.
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