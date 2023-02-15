Теле- и радиоканалы Азербайджана и Турции проводят совместный эфир в помощь пострадавшим от землетрясения

Начался совместный эфир теле- и радиоканалов Азербайджана и Турции в рамках кампании помощи пострадавшим от землетрясения.

Как передает в среду Day.Az, совместный эфир организован в рамках кампании помощи "Турция, единое сердце".

В совместном эфире участвуют около 200 цифровых, местных, региональных, национальных и международных телеканалов и 500 радиоканалов.

Собранные в рамках кампании средства будут перечислены на счета AFAD и Общества Красного Полумесяца.