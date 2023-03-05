Вымыты 370 улиц Баку

4 марта в соответствии с решением Исполнительной власти города Баку в столице Баку прошел общегородской субботник по чистоте и благоустройству под девизом "Встретим праздник Новруз с чистым городом".

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Исполнительной власти города Баку, с утра 370 главных улиц и проспектов города были вымыты моющими средствами посредством техники коммунальных служб Исполнительной власти города Баку, в то же время были проведены масштабные работы по очистке и благоустройству.

Во внутреннем субботнике, помимо структур Исполнительной власти города Баку, активно участвовали также коллективы предприятий, ведомств и организаций, индивидуальные предприниматели, представители частного сектора и жители города.

Подобные субботники, охватывающие все районы столицы, будут регулярно продолжаться, эти работы, в свою очередь, внесут большой вклад в дальнейшее благоустройство города Баку и послужат тому, чтобы встретить дорогой для нас праздник Новруз с хорошим настроением.