В Баку начали штрафовать за брошенный на улице окурок
За окурок, брошенный на улице, предусмотрена административная ответственность.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, полицейские усилили контроль за соблюдением данного правила.
Лицо, бросившее окурок не в мусорную урну, а на землю, будет оштрафован на сумму 50 манатов.
Как сообщил Trend сотрудник пресс-службы МВД Нурлан Алиев, этот вопрос предусмотрен законодательством.
"В Азербайджане, согласно закону "О табаке и табачных изделиях", выбрасывание окурков на улицу создает административную ответственность. Лицо, бросившее окурок на улице, будет оштрафован на 50 манатов. Этот вопрос отражен и в Кодексе об административных правонарушениях", - отметил он.
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