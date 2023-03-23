Мы с Огтаем Алиевым планировали работу над новым проектом. "Yeni Ulduz" должен был вернуться, только в другом формате.

Об этом, как сообщает Trend Life, сказал в четверг журналистам народный артист Азербайджана Мубариз Тагиев на церемонии прощания с заслуженным работником культуры, генеральным директором SOY Production, режиссером, телепродюсером Огтаем Алиевым, передает Day.Az.

"Мы потеряли друга, прекрасного человека, организатора, режиссера, творческого деятеля, хорошо знающего телевизионное искусство. Очень тяжело, когда люди уходят в таком возрасте..." - сказал народный артист.

Напомним, что Огтай Алиев погиб вчера в результате дорожно-транспортного происшествия. Автомобиль, в котором находились генеральный директор SOY Production, телепродюсер Огтай Алиев, его супруга Диляра Алиева и Мехрибан Заки, перевернулся. Огтай Алиев скончался на месте.