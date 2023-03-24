https://news.day.az/society/1549188.html В Баку пассажирский автобус столкнулся с автомобилем
В Баку пассажирский автобус столкнулся с автомобилем
В поселке Говсан Сураханского района столицы произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az, пассажирский автобус №103 столкнулся с легковым автомобилем марки Mercedes.
По предварительной информации, в ходе инцидента есть пострадавшие.
Кроме того, в результате аварии оба транспортных средства получили серьезные повреждения.
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