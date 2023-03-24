В Баку пассажирский автобус столкнулся с автомобилем
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В поселке Говсан Сураханского района столицы произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az, пассажирский автобус №103 столкнулся с легковым автомобилем марки Mercedes.

По предварительной информации, в ходе инцидента есть пострадавшие.

Кроме того, в результате аварии оба транспортных средства получили серьезные повреждения.