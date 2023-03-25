https://news.day.az/society/1549563.html Ухудшилось состояние здоровья Гаджи Нурана
Ухудшилось состояние здоровья Гаджи Нурана
Самочувствие известного ведущего Нурана Гусейнова (Гаджи Нурана) вновь ухудшилось.
Как передает Day.Az со ссылкой на аxşam.az, об этом сообщил сам ведущий, отметив, что находится в Германии.
"В эти особенные и знаменательные дни здоровье меня вновь подвело. В настоящее время мое лечение продолжается в Дюссельдорфе. Самочувствие ухудшилось внезапно. Продолжайте молиться за меня", - сказал он.
Отметим, что ведущий страдает от рака.
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