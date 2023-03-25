Ухудшилось состояние здоровья Гаджи Нурана

Самочувствие известного ведущего Нурана Гусейнова (Гаджи Нурана) вновь ухудшилось.

Как передает Day.Az со ссылкой на аxşam.az, об этом сообщил сам ведущий, отметив, что находится в Германии.

"В эти особенные и знаменательные дни здоровье меня вновь подвело. В настоящее время мое лечение продолжается в Дюссельдорфе. Самочувствие ухудшилось внезапно. Продолжайте молиться за меня", - сказал он.

Отметим, что ведущий страдает от рака.