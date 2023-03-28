Фазиля Мустафу оперируют

Раненого депутата Фазиля Мустафу в настоящее время оперируют, передает во вторник Day.Az.

Отметим, что на Фазиля Мустафу совершено вооруженное нападение возле его дома. Он получил огнестрельные ранения в плечо и ногу. В настоящее время состояние депутата удовлетворительное, угрозы его жизни нет.

По факту возюуждено уголовное дело.