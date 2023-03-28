https://news.day.az/society/1550434.html Фазиля Мустафу оперируют - ФОТО - ВИДЕО
Фазиля Мустафу оперируют - ФОТО - ВИДЕО
Раненого депутата Фазиля Мустафу в настоящее время оперируют, передает во вторник Day.Az.
Отметим, что на Фазиля Мустафу совершено вооруженное нападение возле его дома. Он получил огнестрельные ранения в плечо и ногу. В настоящее время состояние депутата удовлетворительное, угрозы его жизни нет.
По факту возюуждено уголовное дело.
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