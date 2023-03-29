В Сабирабаде обнаружено тело 8-летнего ребенка.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры, в прокуратуре Сабирабадского района проводится расследование по факту обнаружения 28 марта тела жителя села Мемишлер Сабирабадского района Сиясета Джафарова 2015 года рождения перед домом, где он проживал.