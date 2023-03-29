https://news.day.az/society/1550478.html В Сабирабаде обнаружено тело 8-летнего ребенка
В Сабирабаде обнаружено тело 8-летнего ребенка
В Сабирабаде обнаружено тело 8-летнего ребенка.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры, в прокуратуре Сабирабадского района проводится расследование по факту обнаружения 28 марта тела жителя села Мемишлер Сабирабадского района Сиясета Джафарова 2015 года рождения перед домом, где он проживал.
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