В Азербайджане вводятся новые запреты в отношении объектов, построенных без разрешений
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Запрещается подключение объектов, построенных в Азербайджане без разрешения, к сетям водоснабжения и канализации.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим предлагается внести изменения в закон "О водоснабжении и водоотведении".

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