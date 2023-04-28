https://news.day.az/society/1559778.html По факту разрыва мины в Тертере возбуждено уголовное дело
По факту разрыва мины в Тертере возбуждено уголовное дело
28 апреля в районную прокуратуру поступила информация о разрыве мины на участке от села Талыш Тертерского района в направлении села Тапгарагоюнлу.
Как сообщили Day.Az в пятницу в пресс-службе Генпрокуратуры, в ходе предварительного расследования было установлено, что в результате разрыва противотанковой мины на указанном участке погибли 3 человека.
По данному факту в прокуратуре Тертерского района возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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