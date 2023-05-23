В Узерликтепе найден богатый археологический материал.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный директор Института археологии, этнографии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), профессор Аббас Сеидов.

"На освобожденных от оккупации территориях проводятся широкомасштабные работы. В прошлом году в Узерликтепе возрастом 4 тысячи лет в Агдаме были проведены археологические раскопки. Они велись в течение 8 месяцев. Была исследована территория площадью более 2400 квадратных метров, обнаружены различные археологические материалы, в том числе остатки плавильных печей. Впервые раскопки были проведены здесь в 1950-х годах", - сказал Сеидов.