Порадует ли погода бакинцев завтра?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, северо-западный ветер.

Как сообщили Day.Az в среду в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 17-22° тепла, днем - 25-30°, местами до 33° тепла.

Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью - 60-70%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются осадки, возможен град. Местами туман, усиливающийся временами восточный ветер.