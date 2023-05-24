https://news.day.az/society/1567177.html Порадует ли погода бакинцев завтра? - ПРОГНОЗ
Порадует ли погода бакинцев завтра? - ПРОГНОЗ
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, северо-западный ветер.
Как сообщили Day.Az в среду в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 17-22° тепла, днем - 25-30°, местами до 33° тепла.
Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью - 60-70%.
В некоторых районах Азербайджана ожидаются осадки, возможен град. Местами туман, усиливающийся временами восточный ветер.
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