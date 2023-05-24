Международный центр Низами Гянджеви проведет международную конференцию в Шуше

Международный центр Низами Гянджеви (NGIC) проведет международную конференцию на тему "Реконструкция и интеграция: энергетика, экономика, окружающая среда и равенство".

Как сообщили Day.Az в среду в NGIC, конференцию планируется провести в городе Шуша 6-7 июня 2023 года.

Напомним, что NGIC ежегодно проводит Глобальный Бакинский форум, который уже стал главным событием в Восточной Европе, на Южном Кавказе, в Центральной Азии и на Ближнем Востоке, предоставляя возможность выдающимся лидерам и мыслителям обсудить пути и средства преодоления некоторых из наиболее острых мировых вызовов.