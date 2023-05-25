Сотни тысяч людей были подключены к этой государственой системе

В подсистему "Zəfər" за прошедший период соответствующими органами были внесены данные о 245 тысячах человек.

Об этом сообщили в четверг Day.Az в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Было отмечено, что в их число входят участники 1-й и 2-й Карабахских войн, шехиды и члены семей шехидов, лица, получившие инвалидность в связи с войной, Национальные герои, Герои Отечественной войны Азербайджана, лица, получившие инвалидность в период военной службы и члены их семей.

Подсистема "Zəfər", созданная указом главы государства от 27 октября 2021 года, позволяет учреждениям обмениваться информацией при реализации мер социальной поддержки, связанных с семьями шехидов и участниками войны, более оперативно и эффективно проводить эту работу.