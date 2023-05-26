Развитие Азербайджана после оккупации

После освобождения от армянской оккупации Шуша и ряд других городов Азербайджана стали местом проведения международных мероприятий.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказала в пятницу в ходе семинара на тему "Гейдар Алиев и экономические реформы" представитель департамента по вопросам политики и экономики министерства экономики Азербайджана Фарида Ахмедова.

"Международные мероприятия в Азербайджане традиционно проводились в Баку. Однако с развитием районов и освобождением Карабаха от оккупации они уже проводятся и там", - сказала она.

Ахмедова отметила огромную роль общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева во всестороннем развитии страны. "Сегодня международные финансовые организации подтверждают макроэкономическую устойчивость экономики Азербайджана, его стремительное развитие. В формировании современного Азербайджана, в частности, превращении нашей страны в транспортный и энергетический хаб между Центральной Азией и Европой, Востоком и Европой, Севером и Югом велика роль общенационального лидера Гейдара Алиева", - добавила она.