https://news.day.az/society/1567955.html Дождливая погода привела к страшному ДТП в Гяндже: есть погибший - ФОТО
Дождливая погода привела к страшному ДТП в Гяндже: есть погибший - ФОТО
В Гяндже произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован на 1 км дороги Гянджа-Шамкир.
В результате столкновения двух легковых автомобилей погиб один человек.
На место происшествия прибыла карета скорой помощи и сотрудники дорожной полиции.
По данному факту проводится расследование.
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