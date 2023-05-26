Дождливая погода привела к страшному ДТП в Гяндже: есть погибший

В Гяндже произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован на 1 км дороги Гянджа-Шамкир.

В результате столкновения двух легковых автомобилей погиб один человек.

На место происшествия прибыла карета скорой помощи и сотрудники дорожной полиции.

По данному факту проводится расследование.