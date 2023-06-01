Из-за схода селей прервана связь поселка Лагич с Исмаиллинским районом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ветер и ливень вызвали некоторые осложнения и в Исмаиллинском районе.

Камни и грязь, сошедшие с гор в результате схода селей, полностью заблокировали автомобильную дорогу Исмаиллы-Лагич.

Кроме того, возникли перебои в газоснабжении района.

В ряде участков района произошли перебои в подаче электроэнергии.

Нанесен ущерб частным домам, зерновым и бахчевым полям.

В настоящее время районной комиссией по чрезвычайным ситуациям ведутся работы по ликвидации последствий стихии.