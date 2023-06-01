https://news.day.az/society/1569442.html Прервана связь поселка Лагич с Исмаиллинским районом
Прервана связь поселка Лагич с Исмаиллинским районом
Из-за схода селей прервана связь поселка Лагич с Исмаиллинским районом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ветер и ливень вызвали некоторые осложнения и в Исмаиллинском районе.
Камни и грязь, сошедшие с гор в результате схода селей, полностью заблокировали автомобильную дорогу Исмаиллы-Лагич.
Кроме того, возникли перебои в газоснабжении района.
В ряде участков района произошли перебои в подаче электроэнергии.
Нанесен ущерб частным домам, зерновым и бахчевым полям.
В настоящее время районной комиссией по чрезвычайным ситуациям ведутся работы по ликвидации последствий стихии.
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