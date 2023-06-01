Сколько студентов не смогли утвердить свои заграничные дипломы?

В Азербайджане в мае не признаны иностранные дипломы 102 человек.

Как сообщили Day.Az в четверг в Агентстве Азербайджана по обеспечению качества в образовании, в мае 2023 года из 734 заявок по 632 было принято положительное решение и выданы соответствующие свидетельства, 102 заявки были отклонены.

По 94 заявкам было отказано из-за недостаточного срока пребывания в той или иной стране для получения образования. В связи с дипломом несоответствующего образца были отклонены 3, а по другим причинам - 5 заявок.

Среди обратившихся 328 человек получили образование в Украине, 151 - в России, 109 - в Турции, 54 - в Грузии, 30 - в Беларуси, 62 - в других странах.

Дипломы о получении образования за рубежом, представленные для подтверждения в мае, были в сферах: финансов - 95, экономики - 80, юриспруденции - 69, менеджмента - 44, управления бизнесом - 40.

Средний срок рассмотрения документов составил 15 дней.