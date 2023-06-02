https://news.day.az/society/1570031.html Изменилась статистика заражений коронавирусом
Изменилась статистика заражений коронавирусом
В Азербайджане за последние сутки выявлено 4 случая заражения коронавирусом, 14 человек вылечились, 1 - скончался, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 831 853 случая заражения коронавирусной инфекцией, 821 530 человек вылечились, 10 275 - скончались, число активных больных составляет 48.
За последние сутки в стране проведены 830 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 624 100.
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