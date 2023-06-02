Изменилась статистика заражений коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки выявлено 4 случая заражения коронавирусом, 14 человек вылечились, 1 - скончался, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 831 853 случая заражения коронавирусной инфекцией, 821 530 человек вылечились, 10 275 - скончались, число активных больных составляет 48.

За последние сутки в стране проведены 830 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 624 100.