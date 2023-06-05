Община Западного Азербайджана представила руководству ЮНЕСКО конкретные темы в рамках предметного диалога с организацией.

Как сообщили в понедельник Day.Az в Общине, ответ ЮНЕСКО на обращение Общины Западного Азербайджана с подтверждением того, что защита азербайджанского культурного наследия на территории современной Армении входит в мандат организации, положил начало диалогу между сторонами в этой сфере.

Новость обновляется