https://news.day.az/society/1570653.html Община Западного Азербайджана представила руководству ЮНЕСКО конкретные темы в рамках предметного диалога
Община Западного Азербайджана представила руководству ЮНЕСКО конкретные темы в рамках предметного диалога
Община Западного Азербайджана представила руководству ЮНЕСКО конкретные темы в рамках предметного диалога с организацией.
Как сообщили в понедельник Day.Az в Общине, ответ ЮНЕСКО на обращение Общины Западного Азербайджана с подтверждением того, что защита азербайджанского культурного наследия на территории современной Армении входит в мандат организации, положил начало диалогу между сторонами в этой сфере.
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