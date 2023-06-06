Сменились начальники отделов полиции ряда районов Азербайджана.

Как сообщил Day.Az во вторник начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД полковник-лейтенант полиции Эльшад Гаджиев, соответствующие приказы подписал министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

Так, начальник Геранбойского районного отдела полиции полковник полиции Р.Гадиров освобожден от занимаемой должности и назначен начальником Сабирабадского районного отдела полиции, начальник Гаджигабульского районного отдела полиции полковник полиции М.Гусейнов освобожден от должности и назначен начальником Геранбойского районного отдела полиции, начальник отдела полиции Агсуинского района полковник полиции Ф.Аббасов освобожден от занимаемой должности и назначен на должность начальника Габалинского районного отдела полиции.