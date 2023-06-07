МЧС обратилось к населению

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению в связи с продолжающимися нестабильными погодными условиями.

Как сообщает Day.Az, в обращении говорится:

"Учитывая, что нестабильная, дождливая и ветреная погода, наблюдавшаяся в последние дни на территории страны, сохранится в ближайшие дни, МЧС еще раз обращается к населению с призывом к строгому соблюдению соответствующих правил безопасности.

Для защиты от наводнений и селей, сход которых возможен на некоторых реках из-за осадков, рекомендуется держаться подальше опасных мест, а при возникновении такой угрозы немедленно подняться на ближайшую возвышенность.

При сильном ветре рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями, также строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Также во избежание поражения молнией рекомендуется отключить от сети электроприборы, не разговаривать по телефону (стационарному, мобильному, таксофону и т.п.), не приближаться к линиям электропередач, молниеотводам, громоотводам и антеннам, не укрываться под высокими деревьями, а находясь в автомобиле, рекомендуется остановить машину, закрыть окна и дождаться окончания грозы".