Жители Лачина испытали радость возвращения в родные края

Продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в город Лачин, который был восстановлен и реконструирован в соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, 14 июня очередная группа бывших вынужденных переселенцев вернулась в Лачин.

Еще 22 семьи из 72 человек испытали радость возвращения в родные края.

Жители, вернувшиеся в Лачин, не могли сдержать слез радости в этот знаменательный день. Их встретили в торжественной обстановке и поздравили с возвращением на родную землю.

Жителям Лачина рассказали, что в городе созданы все необходимые условия для жизни, дома восстановлены в соответствии с современными стандартами с сохранением исторического архитектурного стиля.

Отметим, что семьи, вернувшиеся сегодня в Лачин, были выбраны из числа вынужденных переселенцев, живших в основном в городах Баку и Сумгайыт, а также в местах временного размещения в Абшеронском районе. В Лачине они были поселены в домах, в которых когда-то жили и которые были восстановлены или реконструированы по поручению главы государства после прекращения оккупации.