В Баку, в 25 км от города, на древней Абшеронской земле, по дороге Бузовна-Мардакян, известной своим чистым морским воздухом и прохладными ветрами, начал работу новый ресторан под названием "Land Absheron", отличающийся своим неповторимым стилем. Ресторан построен в стиле настоящих Абшеронских садов. Он обслуживает гостей каждый день с 08:00 утра до 05:00 ночи.

В ресторане имеется большой двор, 50 различных видов деревьев, 2 отдельные террасы на 80-100 человек, люксовые кабинеты на 10-40 человек, открытая кухня, уголок с живой музыкой и большой сад для прогулок. Здесь, на большом мангале, расположенном под открытым небом, прямо на углях опытными поварами готовятся самые вкусные блюда азербайджанской кухни и подаются посетителям.

В меню представлены блюда в казане, приготовленные в деревенском стиле, настоящий самоварный чай, а также разнообразные блюда для любителей европейской кухни. Каждый день до 11:00 предлагается вкусный сет на завтрак стоимостью 35 azn на двоих. Каждый же вечер под открытым небом в специально отведенной музыкальной зоне проходят вечера живой музыки.

Ресторан также является отличным местом для любителей фото со своим эстетичным пейзажем и зданиями. Здесь по особенному красивы закаты и восходы солнца. Просматривая страницу в Instagram, можно увидеть, что ресторан Land Absheron уже полюбился пользователям, его часто посещают и рекомендуют.

Согласно информации, которую мы узнали, у названия Land Absheron есть история. Так, глядя на карту Баку, мы видим расположение этого места прямо в центре Абшеронского полуострова. В сочетании со словом land, что в переводе с английского - земля, оно означает Абшеронская земля.

Одним словом, ресторан Land Absheron идеальное место для того, чтобы отдохнуть, устроить пикник, вкусно поесть и провести приятный день вдали от городской суеты, слушая живую музыку на берегу моря. Если вы тоже ищете совершенно отличающееся место, чтобы приятно провести время в дачной атмосфере, собраться с семьей и близкими, позавтракать, а также провести дни рождения, юбилеи, банкеты и разные встречи, ресторан Land Absheron ждет Вас в гости.