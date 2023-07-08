Крупный пожар в Хызы потушен

Благодаря необходимым и неотложным мерам, принятым Государственной службой пожарной охраны МЧС, пожар, возникший на участке со сложным рельефом вблизи села Тыхлы Хызинского района, в 19:10 был полностью потушен.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба МЧС.

В тушении пожара участвовали силы Государственной противопожарной службы МЧС и сотрудники Центра лесного хозяйства Минэкологии и природных ресурсов.