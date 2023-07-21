Работа Шушинского глобального медиа-форума будет плодотворной.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам директор департамента в Агентстве новостей Омана Рашид Аль-Кинди в кулуарах Шушинского глобального медиа-форума на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".

Он отметил, что впервые находится с визитом в Азербайджане.

"То, что я увидел здесь, произвело на меня хорошее впечатление. Я стал свидетелем развития этих мест. Мы услышали от Президента Ильхама Алиева очень интересные и удовлетворительные ответы на вопросы, заданные ему во время встречи. Особенно наше внимание привлекли вопросы, связанные с инвестициями в Азербайджане", - добавил он.

Отметим, что на сессиях Шушинского глобального форума будут обсуждаться такие темы, как "Будущее СМИ: новые инструменты в журналистике и коммуникациях в цифровую эпоху", "Инвестиции в СМИ, потребительские тенденции" и другие темы. В рамках глобального форума также предполагается проведение ряда параллельных мероприятий (side event) - выставок и тренингов.

В мероприятии принимают участие 150 иностранных гостей из 49 стран, в том числе государственные информационные агентства 34 стран мира, 12 международных организаций и медиа-структур. Также на форуме будут представлены 60 руководителей и представителей местных СМИ.

В рамках форума намечается обсуждение актуальных на глобальном уровне вопросов в области медиа и информационно-коммуникационной сферы. Известные и авторитетные мировые медиа-руководители, эксперты обсудят новые инструменты журналистики и коммуникации в эпоху цифровых технологий, цифровую трансформацию, управление медиа в современной информационной среде и создание устойчивых бизнес-моделей медиа, тенденции потребления в новых медиа и медиаграмотность, методы борьбы с дезинформацией и фейковыми новостями, безопасность журналистов и другие вопросы.

В рамках форума также будет выдвинута инициатива Медиа-платформы Движения неприсоединения.

Отметим, что в городе Шуша, где проводятся многочисленные международные мероприятия, впервые в истории независимого Азербайджана собираются руководители ведущих мировых медиа, журналистских организаций, авторитетные эксперты в области медиа, информационных коммуникаций и известные журналисты.

Форум продлится до 23 июля.