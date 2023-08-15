В Баку 4 человека утонули в море

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила предварительная информация о том, что в поселке Шувелян Хазарского района города Баку (неконтролируемая территория, примерно в 2 км от ближайшей водно-спасательной станции) утонули в море 4 человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на министерство, к поискам привлечены водолазы-спасатели Государственной службы по надзору над маломерными судами и спасанию на водах МЧС.

Будет предоставлена ​​дополнительная информация.