В Азербайджане объявлены результаты конкурса по приему в вузы на уровень бакалавриата

Объявлены результаты конкурса по приему в вузы на уровень бакалавриата.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Государственный экзаменационный центр Азербайджана.

Абитуриенты могут узнать результаты конкурса, введя логин и пароль "личного кабинета" в соответствующие поля здесь.