https://news.day.az/society/1593825.html В Азербайджане объявлены результаты конкурса по приему в вузы на уровень бакалавриата
В Азербайджане объявлены результаты конкурса по приему в вузы на уровень бакалавриата
Объявлены результаты конкурса по приему в вузы на уровень бакалавриата.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Государственный экзаменационный центр Азербайджана.
Абитуриенты могут узнать результаты конкурса, введя логин и пароль "личного кабинета" в соответствующие поля здесь.
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