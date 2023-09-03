https://news.day.az/society/1594721.html Сильное землетрясение в 6 районах Азербайджана - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
Сильное землетрясение в 6 районах Азербайджана - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
21:11
Произошедшее в Кюрдамирском районе землетрясение ощущалось в Саатлинском, Бейлаганском, Мингячевирском, Ярдымлинском и Габалинском районах.
Об этом Day.Az сообщили в Республиканском Центре Сейсмологической Службы.
По данным Бюро исследований землетрясений, толчки начались в 20:38 по местному времени. В эпицентре ощущалось до 5,2 баллов, в прилегающих районах - до 3-4.
20:46
В Азербайджане произошло сильное землетрясение.
Как сообщает Day.Az, эпицентр пришелся к югу от станции Кюрдамир в Кюрдамирском районе на глубине 52 км.
Магнитуда составила 5,2 балла.
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