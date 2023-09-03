Сильное землетрясение в 6 районах Азербайджана

21:11

Произошедшее в Кюрдамирском районе землетрясение ощущалось в Саатлинском, Бейлаганском, Мингячевирском, Ярдымлинском и Габалинском районах.

Об этом Day.Az сообщили в Республиканском Центре Сейсмологической Службы.

По данным Бюро исследований землетрясений, толчки начались в 20:38 по местному времени. В эпицентре ощущалось до 5,2 баллов, в прилегающих районах - до 3-4.

20:46

В Азербайджане произошло сильное землетрясение.

Как сообщает Day.Az, эпицентр пришелся к югу от станции Кюрдамир в Кюрдамирском районе на глубине 52 км.

Магнитуда составила 5,2 балла.