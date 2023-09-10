В Гейгеле столкнулись «КамАЗ» и ВАЗ

- есть погибший и раненые

В Гейгеле произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на участке дороги Гейгель-Тоганалы-Кяльбаджар.

Грузовик марки "КамАЗ" столкнулся с легковым автомобилем марки ВАЗ.

В результате аварии один человек погиб, еще трое госпитализированы.

Пострадавшие- 25-ление Халай Таирли, Байрам Мамедов и Эльгюн Гусейнли.

По факту проводится расследование.