https://news.day.az/society/1596658.html В Гейгеле столкнулись «КамАЗ» и ВАЗ - есть погибший и раненые
В Гейгеле столкнулись «КамАЗ» и ВАЗ - есть погибший и раненые
В Гейгеле произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на участке дороги Гейгель-Тоганалы-Кяльбаджар.
Грузовик марки "КамАЗ" столкнулся с легковым автомобилем марки ВАЗ.
В результате аварии один человек погиб, еще трое госпитализированы.
Пострадавшие- 25-ление Халай Таирли, Байрам Мамедов и Эльгюн Гусейнли.
По факту проводится расследование.
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