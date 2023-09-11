Вернется ли солнечная погода или продолжатся дожди?

В Баку и на Абшеронском полуострове 12 сентября местами ожидается дождь.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в некоторых местах полуострова возможен ливень с грозами. Ветер северо-восточный.

Температура воздуха ночью составит 16-19° тепла, днем 19-23° тепла.

Атмосферное давление составит 761 мм. рт. ст., относительная влажность - 75-85%.

В районах Азербайджана местами ожидаются переменные дожди, в отдельных местах проливной дождь с грозами, град, в высокогорной местности возможен снег. Ночью и утром в отдельных районах туман. Восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 14-18° тепла, днем 18-23° тепла, в горах ночью 3-7° тепла, днем 7-12° тепла.