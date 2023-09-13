Новооткрывшаяся школа номер 11 в Хырдалане

12 сентября состоялось торжественное открытие нового здания Хырдаланской городской полной средней школы номер 11, в котором принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Строительство здания школы началось в феврале 2021 года и завершилось в сентябре этого года.

В функциональном здании, оснащенном самым современным оборудованием, имеются все условия для организации качественного образования. В новой школе созданы 74 классные комнаты, 6 кабинетов информатики, 2 кабинета дошкольной подготовки, STEAM-центр, состоящий из 8 комнат, 2 спортивных зала, 2 кабинета трудового обучения, кабинеты военной подготовки, иностранного языка, музыки, рисования, физики и биологии, химическая лаборатория, медпункт, библиотека, столовая и актовый зал на 400 человек.

STEAM-центр этой школы также обеспечен электронными досками, компьютерами, 3D-принтерами, соответствующими обучающими устройствами, электронными компонентами и канцелярскими принадлежностями. Также здесь есть инженерная мастерская, зона для маленьких детей, учебные комнаты и кабинет робототехники.

Day.Az представляет фоторепортаж, подготовленный фотографом Trend Зауром Мустафаевым из Хырдаланской городской полной средней школы номер 11.