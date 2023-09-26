Город Губа выбран сельскохозяйственной столицей стран ОТГ

Город Губа выбран сельскохозяйственной столицей Организации тюркских государств.

Как передает во вторник Day.Az, об этом сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов в ходе пресс-конференции.

"До следующей встречи министров сельского хозяйства Организации турецких государств столицей останется город Губа. Отметим, что следующая встреча состоится в Казахстане", - сказал он.

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