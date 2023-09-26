https://news.day.az/society/1601429.html Город Губа выбран сельскохозяйственной столицей стран ОТГ
Город Губа выбран сельскохозяйственной столицей стран ОТГ
Город Губа выбран сельскохозяйственной столицей Организации тюркских государств.
Как передает во вторник Day.Az, об этом сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов в ходе пресс-конференции.
"До следующей встречи министров сельского хозяйства Организации турецких государств столицей останется город Губа. Отметим, что следующая встреча состоится в Казахстане", - сказал он.
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