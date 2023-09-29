Сколько людей вернется на освобожденные территории до конца года?

До конца этого года планируется переселить еще около 7 тысяч человек на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам председатель Государственного комитета Азербайджана по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев на 2-м Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Зангилане на тему "Устойчивые города как ведущая сила экономического развития и борьбы с неравенством" в рамках мероприятий "Недели градостроительства 2023", организованных совместно с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat).

Он отметил, что переселение состоится в Лачинский и Физулинский районы.