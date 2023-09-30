https://news.day.az/society/1602716.html В городе Джебраил будет построен ЖК, состоящий из 33 зданий
В городе Джебраил будет построен ЖК, состоящий из 33 зданий
В городе Джебраил будет построен жилой комплекс, состоящий из 33 зданий
Как сообщает в субботу Карабахское бюро Trend, жилой комплекс строится на территории площадью 7,87 га., передает Day.Az.
Строительные работы начались в конце апреля текущего года.
Планируется строительство 4-5-этажных зданий с 712 квартирами. Из них 8 квартир - однокомнатные, 136 - двухкомнатные, 8 квартир - по типу "студия" с 2-3 комнатами, 392 квартиры - трехкомнатные, 168 квартир - четырехкомнатные.
После завершения строительных работ в этих зданиях предполагается разместить 2 158 жителей.
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