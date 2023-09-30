В городе Джебраил будет построен ЖК, состоящий из 33 зданий

В городе Джебраил будет построен жилой комплекс, состоящий из 33 зданий

Как сообщает в субботу Карабахское бюро Trend, жилой комплекс строится на территории площадью 7,87 га., передает Day.Az.

Строительные работы начались в конце апреля текущего года.

Планируется строительство 4-5-этажных зданий с 712 квартирами. Из них 8 квартир - однокомнатные, 136 - двухкомнатные, 8 квартир - по типу "студия" с 2-3 комнатами, 392 квартиры - трехкомнатные, 168 квартир - четырехкомнатные.

После завершения строительных работ в этих зданиях предполагается разместить 2 158 жителей.