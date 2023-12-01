В городе Шуша пройдет международная научная конференция

Сегодня в Шуше пройдет международная научная конференция на тему "Перспективы культурного туризма тюркского мира".

Как сообщает Day.Az, на конференции пройдут дискуссии и презентации на тему "Преобразование кочевого образа жизни тюркоязычных стран в туристический продукт".

На конференции также выступят представители Азербайджана, Турции, Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.

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