https://news.day.az/society/1618491.html В городе Шуша пройдет международная научная конференция
В городе Шуша пройдет международная научная конференция
Сегодня в Шуше пройдет международная научная конференция на тему "Перспективы культурного туризма тюркского мира".
Как сообщает Day.Az, на конференции пройдут дискуссии и презентации на тему "Преобразование кочевого образа жизни тюркоязычных стран в туристический продукт".
На конференции также выступят представители Азербайджана, Турции, Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.
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