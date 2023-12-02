В Мингячевире выявлены случаи заражения корью.

Об этом в субботу в ответ на запрос Trend сообщили в TƏBİB, передает Day.Az.

Было отмечено, что в центральной городской больнице Мингячевира продолжается лечение 4 человек с диагнозом "корь" и осложнениями после этого заболевания.

Их состояние оценивается как средней степени тяжести, сказали в TƏBİB.

Напомним, что начиная с апреля 2023 года, в связи с завозными случаями заболеваемости корью были зафиксированы спорадические вспышки заболевания среди населения, в основном среди детей. За прошедший период было зарегистрировано 284 заболеваемости корью. Только 12% из подтвержденных случаев (35 человек) приходятся на пожилых людей.

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