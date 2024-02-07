На президентских выборах в Азербайджане наблюдается впечатляющая активность избирателей

На внеочередных президентских выборах в Азербайджане наблюдается впечатляющая активность избирателей.

Об этом в среду Day.Az со ссылкой на Trend сообщила председатель избирательной комиссии избирательного участка №11 Сабаильского избирательного округа №7 Махира Амирхусейнова.

"Несмотря на то, что до конца дня осталось мало времени, у нас даже не было возможности попить воды. Все потому, что есть избирательная активность, есть последовательность. Действительно, это настоящие триумфальные выборы. Участие в выборах проходит с большим подъемом духа, подобной активности я еще не видела", - подчеркнула она.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.

За пост президента борются кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Информационный центр Секретариата ЦИК будет предоставлять предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 17:00 и 19:00.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.

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