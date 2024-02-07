Граждане Азербайджана в Турции активно голосовали на президентских выборах

На избирательных участках, организованных в дипломатических представительствах Азербайджана в Турции, наблюдалась высокая активность избирателей на президентских выборах.

Как сообщает передает Day.Az со ссылкой на Trend, азербайджанцы, проживающие в разных регионах Турции, с утра приезжали на избирательные участки на специально выделенных транспортных средствах и голосовали.

В посольстве Азербайджана в Турции были созданы избирательные участки №46 и 47, в Генеральном консульстве в Стамбуле - №53 и 54, в Генеральном консульстве в Карсе - №55.

Процесс голосования осуществлялся в соответствии с Конституцией Азербайджанской Республики, Избирательным кодексом и другими законодательными актами в этой области.

Напомним, что сегодня в Азербайджане прошло голосование на президентских выборах.

За пост президента боролись кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

В списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Созданы 6 537 избирательных участков по всей стране.

Для граждан Азербайджана, находящихся за рубежом, в посольствах и консульствах 37 стран созданы 49 избирательных участков.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватили всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях созданы 26 избирательных участков.

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