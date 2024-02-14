Дорожная полиция обратилась к велосипедистам

Управление Государственной дорожной полиции города Баку обратилось к велосипедистам.

Как передает Day.Az, соответствующее обращение распространила пресс-служба ведомства.

"Управлением дорожной полиции города Баку регулярно проводятся контрольно-профилактические мероприятия с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий, которые могут произойти с участием велосипедистов, обеспечения их безопасного движения. Однако, с сожалением отмечаем, что некоторые водители, управляющие такими транспортными средствами, имеют поверхностный подход к правилам дорожного движения и безопасности, что в конечном итоге приводит к неприятным ситуациям.

Так, за прошедший год в столице зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия с наездом на велосипедистов, в результате которых погибли три человека и один - получил травмы.

Согласно требованиям действующего законодательства, лица, управляющие велосипедом, в случае отсутствия специальных велосипедных дорожек, должны ездить по краю дороги, проезжей части или обочины, максимально с правой стороны, использовать технически исправный и правильно оборудованный велосипед, а также защитные каски.

Они также должны соблюдать требования дорожных знаков или дорожной разметки и на нерегулируемом пересечении дороги с велосипедной дорожкой за пределами перекрестка должны уступать дорогу транспортным средствам, движущимся по этой дороге. За пределами жилых районов велосипедисты при движении по дороге должны следовать по направлению движения транспорта", - говорится в обращении.

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