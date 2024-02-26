https://news.day.az/society/1640305.html В Ширване пять членов одной семьи отравились угарным газом
В Ширване пять членов одной семьи отравились угарным газом
В азербайджанском городе Ширван пять членов одной семьи отравились угарным газом.
Как передает Day.Az, жители Ширвана Аббасова Айнур Рамин гызы 2006 г.р., Аббасова Ламия Таир гызы 1983 г.р., Аббасова Ляман Рафет гызы 2006 г.р., Аббасова Хадиджа Рафет гызы 2003 г.р., Аббасов Рафет Иса оглу 1975 года рождения отравились угарным газом.
Они госпитализированы в Ширванскую городскую больницу.
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