В Лачин и село Забух возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев

В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Лачин.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, 28 февраля очередная группа возвращающихся граждан была отправлена в город Лачин, а также в село Забух Лачинского района из Гарадагского района города Баку. На этом этапе в город Лачин возвращаются еще 20 семей - 78 человек, в село Забух возвращаются еще четыре семьи - 11 человек.

Жители Лачина выразили признательность Президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Таким образом, обеспечено постоянное проживание 451 семей, или 1705 человек в городе Лачин, и постоянное проживание 211 семей, или 808 человек в селе Забух.

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