В Азербайджане впервые стартовал ультрамарафон Ханкенди-Баку, организованный Министерством молодежи и спорта совместно с Федерацией легкой атлетики Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, соревнование проходит под лозунгом "С гордостью вперед!".

Участники ультрамарафона, преодолевая этапы Ханкенди - Евлах (83 километра), Евлах - Уджар (84 километра), Уджар - Гаджигабул (88 километров), Гаджигабул - Гобустан (70 километров) и Гобустан - Баку (55 километров), 4 марта прибудут в Баку. Участники ультрамарафона преодолеют дистанцию в 360 километров.

Всего в ультрамарафоне участвуют 64 спортсмена. Победители каждого этапа будут награждены отдельно, а победители общего ультрамарафона будут награждены главными призами.

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