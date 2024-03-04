Движение автомобилей в этой части Баку ограничат
За последние годы количество автомобилей в Баку значительно увеличилось, в связи с чем проводятся соответствующие мероприятия, направленные на снижение скопления автомобилей вокруг центральных улиц и парков.
Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил журналистам начальник отдела Исполнительной власти города Баку Метин Гусейнов.
По его словам, в рамках мероприятий планируется ограничить движение автомобилей вокруг сада Хагани и провести работы по благоустройству на основе специального проекта.
"Основная цель этих работ - обеспечение комфорта жителей и гостей нашего города", - добавил он.
Отметим, что с 4 марта движение транспорта вокруг сада Хагани ограничено. На следующем этапе движение автомобилей будет ограничено также на близлежащих улицах в выходные дни.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре