https://news.day.az/society/1647655.html Скончался бывший министр нацбезопасности Азербайджана Намиг Аббасов
Скончался бывший министр нацбезопасности Азербайджана Намиг Аббасов
Скончался бывший министр нацбезопасности Азербайджана, бывший чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Узбекистане (2004-2012) Намиг Аббасов, передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.
Отметим, что Намиг Аббасов родился 22 февраля 1940 года в Нахчыване. В 1962 году окончил факультет журналистики Азербайджанского государственного университета.
Намиг Аббасов был министром национальной безопасности Азербайджана (22 марта 1995 - 23 июля 2004). 15 января 2002 года ему было присвоено звание генерал-полковника.
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